Нижний Новгород, , 20:19 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ в Нижегородской области. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 17:45 мск в Пильнинском районе на 5-м км автодороги Пильна — Курмыш. Столкнулись автобус ПАЗ без пассажиров и легковой автомобиль Hyundai. По предварительной информации, 43-летний водитель Hyundai допустил выезд на полосу встречного движения, не справившись с управлением.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 35 и 57 лет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, производится деблокировка тел погибших из автомобиля.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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