Краснодар, , 19:55 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате ДТП возле города-курорта Сочи. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 18:00 мск на 20-м километре автотрассы Адлер — Красная Поляна. Столкнулись легковые автомобили Range Rover и Volkswagen Polo.

По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, один был госпитализирован с травмами в больницу №4 города Сочи. Несовершеннолетних среди погибших нет.

Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16-летнего подростка в городе Сочи, который въехал в дерево, управляя автомобилем.

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