Мурманск, , 19:38 — REGNUM Число пострадавших при пожаре тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщают мурманские СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, что при проведении сварочных работ в одном из отсеков «Адмирала Кузнецова» вспыхнул пожар. Чуть более двух часов понадобилось, чтобы сбить открытое пламя. Уточняется, что горит первый энергоотсек. Происходит горение дизельного топлива. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

На данный момент известно о 12 пострадавших. Кроме того, три человека числятся пропавшими без вести.

Стоит отметить, что «Адмирал Кузнецов» — единственный в составе ВМФ России авианесущий крейсер.