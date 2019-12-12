Сантьяго, , 19:33 — REGNUM Возможность найти кого-то из пассажиров военно-транспортного самолёта Hercules C-130 практически исключил командующий ВВС Чили Альберто Мерино. Слова командующего 12 декабря приводит телеканал 24 Horas.

Как пояснил Мерино, был сделан анализ обломков самолёта, найденных в районе предполагаемой катастрофы. Состояние обломков практически полностью исключает возможность найти выживших после авиакатастрофы людей.

Напомним, военно-транспортный самолёт ВВС Чили, на борту которого было 38 пассажиров, перестал выходить на связь в 18:13 (00:13 10 декабря мск) по пути на базу в Антарктиде.

В поисков-спасательной операции были задействованы восемь стран, в том числе США, Уругвай, Перу и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о найденных обломках самолёта, возможно, принадлежащих пропавшему военно-транспортному самолёту ВВС Чили. Обломки были доставлены в Чили для экспертизы.

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