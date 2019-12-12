Ульяновск, , 19:26 — REGNUM Минприроды Ульяновской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу, ночью и до первой половины 13 декабря ожидаются условия, которые будут способствовать повышению уровня загрязнения от отдельных источников выбросов. Связано это с тем, что из-за отсутствия ветра вредные примеси не рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха.

Соответствующие предупреждения переданы крупнейшим предприятиям региона для снижения выбросов загрязняющих веществ.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 12 декабря территория Ульяновской области будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, ожидаются осадки смешанного характера и похолодание, ветер сменит направление на северное.