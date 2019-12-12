Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В чувашском Алатыре вынесен приговор 36-летнему жителю, который полученные федеральные и республиканские средства в виде субсидий потратил не по целевому назначению. Ему назначен судебный штраф, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствием установлено, что в Алатыре с сентября 2016 года по июль 2019 года обвиняемый незаконно получил за счёт средств федерального и республиканского бюджетов более 150 тыс. рублей субсидий. Средства предназначались на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту, полученному на строительство и реконструкцию животноводческих помещений.

«В действительности он использовал полученные кредитные средства по своему усмотрению, а в банк представил фиктивные документы, свидетельствующие об их целевом расходовании», — говорится в сообщении.

По данному факту было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Алатырский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, назначив 200 тыс. рублей штрафа. В ведомстве отмечают, что суд при вынесении решения учитывал, что обвиняемый признал вину в полном объеме и принял меры к полному возмещению ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года за мошенничество при получении бюджетных выплат и невыплату зарплаты на два года условно был осуждён бывший руководитель одной из коммерческих организаций Чебоксар. Следствием было установлено, что в октябре 2016 года он заключил от имени возглавляемой организации с центром занятости населения договор и дополнительные соглашения к нему, в соответствии с которыми обязался трудоустроить 13 инвалидов. Фактически им был трудоустроен лишь один инвалид, однако в центр занятости населения он представил фиктивные документы о трудоустройстве еще 12. После этого на счет возглавляемого им предприятия центром занятости населения было перечислено в общей сложности более 1,2 млн рублей.