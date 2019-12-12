Москва, , 18:46 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность взыскания с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко имущества на 484 млн рублей, сообщает РАПСИ.

По данным издания, постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

В апреле 2019 года Никулинский суд частично удовлетворил иск генерального прокурора РФ по делу Захарченко и изъял в доход государства 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму почти 209 тысяч долларов и 6 миллионов рублей, находящуюся на банковском счете подруги полковника Марины Семыниной.

Также в пользу государства были изъяты ещё 343 тысячи долларов, которые находились на счету родственницы ещё одной знакомой Захарченко — Анастасии Пестриковой.

Однако суд отказался взыскать в пользу государства ювелирные ценности на сумму 320 тысяч долларов, купленные Захарченко в США в 2013 году.

Дмитрия Захарченко признали виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

В июне Пресненский суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил наказание на полгода.

Общественный резонанс дело приобрело, когда правоохранительные органы нашли в квартире сестры Захарченко почти 9 млрд рублей.