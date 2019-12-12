Мурманск, , 18:30 — REGNUM Заместитель руководителя Фонда капитального ремонта в Мурманске Юрий Аракельян задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, 11 декабря Аракельян, получил лично от заинтересованного лица часть денежных средств в размере 350 000 рублей, от общей суммы в размере не менее 2,5 миллионов рублей.

«Деньги предназначались третьему лицу в качестве оплаты ранее выполненных работ по осуществлению строительного контроля. Однако, ввиду имеющихся ограничений по счету последнего, принято решение о перечислении задолженности при условии возвращения части денежных средств должностному лицу», — сообщили в управлении.

В момент передачи части денежных средств мужчина был задержан оперативниками при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.