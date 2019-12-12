Мурманск, , 18:13 — REGNUM Количество пострадавших при возгорании на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до двеннадцати. Об этом сообщают мурманские СМИ.

По их данным, в числе пропавших без вести числятся трое человек, в том числе — офицер, руководитель ремонтной группой.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара на крейсере 10 человек попали в реанимацию, один из них — в тяжелом состоянии. Губернатор Мурманской области поручил региональному минздраву контролировать лечение пострадавших.