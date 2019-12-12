Донецк, , 17:59 — REGNUM Очередной миномётный удар нанесли украинские военнослужащие по населённому пункту на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным военного ведомства ДНР, в 13:50 мск украинские боевики нанесли миномётный удар по населённому пункту Широкая балка на территории ДНР. Обстрел мирных кварталов населённого пункта вёлся с окраин Новгородского. Информации о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры в результате обстрелов не поступало.

Согласно оперативной информации, обстрел вёлся с позиций на берегу водоёма, расположенного на окраине Новгородского. При этом, по предварительным данным, на позициях миномётной батареи присутствовали журналисты двух информационных агентств США и одного украинского телеканала.

В военном ведомстве не исключили, что миномётный обстрел мог вестись с целью спровоцировать военнослужащих ДНР на ответный огонь. Отмечается, что защитники Республики на провокацию не поддались. Представители Народной милиции ДНР обратились к международным наблюдателям с призывом вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны прекращения провокаций, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан и военнослужащих Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима прекращения огня на территории ДНР украинскими войсками.

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