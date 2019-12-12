Москва, , 18:16 — REGNUM На Семёновской набережной на северо-востоке Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара. Об этом 12 декабря сообщил центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

В доме по адресу: Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 6 загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В 16:21 возгорание было ликвидировано. Согласно информации МЧС, пострадавших нет.

До приезда спасателей была проведена эвакуация жильцов.