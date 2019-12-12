Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд оштрафовал генерала в отставке Александра Пильганова, чей сын Виктор был арестован по подозрению в совершении резонансного дорожно-транспортного происшествия со школьниками, которое произошло в минувшие выходные дни. Решение суда было вынесено сегодня, 12 декабря.

Все дело в том, что автомобиль, в котором находился Виктор Пильганов, и в котором он, по всей видимости, сбил женщину со школьниками (женщина погибла, девять школьников пострадали), принадлежит его отцу генералу Пильганову.

В итоге генерал Пильганов был привлечен судом к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им»).

Уточняется, что на Пильганова наложен штраф в 3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 декабря водитель автомобиля Toyota выезжал с прилегающей территории на улицу Горького в центре Нижнего Новгорода. Он пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованным автомобилем, который, в свою очередь, вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Всего в ДТП пострадали трое взрослых. сопровождавших школьников, и девять детей в возрасте 14−15 лет. Все дети были доставлены в больницы. Троим из их понадобилось хирургическое вмешательство. Все три женщины, сопровождавшие детей, также были госпитализированы, одна из них скончалась от полученных травм.

По данному акту было возбуждено уголовное дело. 43-летний водитель Toyota отказался от медицинского освидетельствования.