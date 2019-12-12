Омск, , 17:31 — REGNUM Цех по ремонту автомобилей загорелся в Омске, площадь возгорания составила 450 кв. метров. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Возгорание произошло в цеху по ремонту автомобилей на улице 2-я Казахстанская. В момент пожара в помещении цеха находились легковой и грузовой автомобили, людей не было. Площадь пожара составила 400 кв. метров, существовала угроза распространения пламени по зданию, площадь которого составляет более 10 тыс. кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к ликвидации привлекались 11 единиц техники и 60 человек. Локализация пожара была объявлена в 18:49 (15:49 мск) на площади 450 кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время на месте пожара ликвидировано открытое горение, проводится проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

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