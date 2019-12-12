Архангельск, , 17:22 — REGNUM Утром 12 декабря на 1047 км федеральной автодороги М-8, недалеко от посёлка Емецк, произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес Спринтер», выехавший рано утром из Архангельска в Москву, врезался в «КАМАЗ», стоявший на обочине без включённых габаритных огней и аварийной сигнализации.

В автобусе находились семь пассажиров и водитель.

Три пассажира «Мерседеса» — мужчина 1960 г. р. и две женщины 1963 и 1969 г. р. — погибли на месте. Ещё одна пассажирка автобуса позже скончалась в больнице.

Остальные пострадавшие бортом санавиации были доставлены в Архангельскую областную больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.