Астрахань, , 17:22 — REGNUM В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ленинского района, обвиняемого в мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Обвиняемый работал заместителем генерального директора по финансовым вопросам сети автозаправочных станций. Ему отказали в кредите, так как предприятие было убыточным, поэтому он убедил трех своих знакомых выступить в качестве заемщиков. По фиктивным договорам купли-продажи он передал им три своих автомобиля. Мужчинам под залог этих машин выдали кредиты на 5,5 млн рублей.

Астраханец обещал выплатить за них эти кредиты, но обещание сдержал только в первые два месяца. Затем он продал машины. В ходе следствия выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступления.