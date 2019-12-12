Астрахань, , 17:02 — REGNUM У жительницы Астраханской области мошенники похитили со счетов более 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-службе регионального УМВД.

Сим-карту женщины без её ведома перерегистрировали на жителя Московской области, и ей стали недоступны услуги связи. Номер был подключен к «мобильному банку», через который злоумышленники успели снять с её счетов более 9,5 млн рублей.

Деньги были переведены на счета в Московской области и Татарстане. По факту хищения имущества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.