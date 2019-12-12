Москва, , 17:20 — REGNUM В Москве умер заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. Некролог размещён на сайте издания.

9 декабря журналиста выписали из больницы после операции. На следующий день у мужчины открылось кровотечение, он вызвал скорую, два фельдшера наложили ему повязку и уехали.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинт, да еще фельдшер лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: «Вот это держите час», — написал журналист в Facebook 10 декабря.

12 декабря Михаил Виноградов умер. В июне 2020 года ему должно было исполниться 43 года.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве, ведомство начнёт проверку по факту гибели журналиста. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.