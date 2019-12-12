Москва, 12 декабря 2019, 17:20 — REGNUM В Москве умер заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов. Некролог размещён на сайте издания.
9 декабря журналиста выписали из больницы после операции. На следующий день у мужчины открылось кровотечение, он вызвал скорую, два фельдшера наложили ему повязку и уехали.
12 декабря Михаил Виноградов умер. В июне 2020 года ему должно было исполниться 43 года.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве, ведомство начнёт проверку по факту гибели журналиста. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.