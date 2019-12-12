Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 18:23 — REGNUM Житель Тульской области 1977 года рождения в лесном массиве одной из деревень Ферзиковского района Калужской области совершил незаконный отстрел двух лосей, двух оленей и косули. Сумма причиненного ущерба составила порядка 320 тысяч рублей. Об этом 12 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Во время обыска по месту жительства ранее судимого браконьера на съемной квартире в Калуге сотрудниками полиции было изъято охотничье ружье. Задержанный свою вину отрицать не стал. Ранее, в лесном массиве полицейскими был замечен автомобиль «УАЗ». На неоднократные требования остановиться для проверки документов, водитель автомобиля ответил отказом и предпринял попытку скрыться. В процессе преследования мужчина сбросил тушки убитых животных в лесном массиве, после чего не справился с управлением и столкнулся с машинами рейдовой группы. Бросив свой автомобиль, мужчина пытался скрыться, но был задержан.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

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