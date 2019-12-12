Москва, , 16:42 — REGNUM Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева была вынуждена второй раз перенести заседание по делу «Седьмой студии» из-за болезни подсудимого продюсера Алексея Малобродского — теперь на 16 декабря. 11 декабря также заседание переносилось — на 12-ое.

Главной причиной отсрочки разбирательства стала болезнь бывшего генеральный директор «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Суд получил справку, подтверждающую инфекцию.

Также по информации газеты «Коммерсант», за границей оказались в этот момент многие адвокаты проходящих по делу подозреваемых.

Напомним, что Алексея Малобродского и художественного руководителя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в особо крупных хищениях на проекте «Платформа», а именно в рамках постановки спектакля «Сон в летнюю ночь».