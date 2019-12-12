Одесса, Украина, 12 декабря 2019, 16:35 — REGNUM В Одессе в частном детском саду «Мандарин» произошёл пожар, сообщает 12 декабря местный «7 телеканал».
По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв генератора.
«Сегодня в частном детском саду «Мандарин», который расположен на улице Толбухина, произошел пожар», — указано в сообщении.
Данных о пострадавших пока нет.
Некоторые СМИ уже сообщили, что пожар в детском саду потушен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе произошёл пожар в колледже экономики, из-за которого погибли 16 человек.
По мнению ряда экспертов, из-за массового применения на Украине электрических обогревательных приборов вероятность пожаров в стране резко возросла.
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