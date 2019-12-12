Рига, , 16:28 — REGNUM Внутреннее бюро расследований государственной полиции Латвии задержало группу мужчин по подозрению в хищении средств выделяемых через фонд ЕС. Об этом пишет портал LA.

По данным журналистов, в числе подозреваемых находятся несколько должностных лиц самой госполиции, сотрудники государственного агентства занятости (NVA) и несколько частных лиц.

Отмечается, что к подозреваемым применены меры надзора не связанные с лишением свободы. Должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей. Речь идёт о злоупотреблениях в ходе реализации финансируемой ЕС программы «Субсидирование рабочих мест безработным».