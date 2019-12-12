Улан-Удэ, , 16:19 — REGNUM За 11 месяцев с начала 2019 года в Бурятии зарегистрировано 1032 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в результате погибли 128 и пострадали почти 1,4 тыс. человек.

В 174 происшествиях водители находились в состоянии опьянения.

«В результате данных происшествий 52 человека погибли и 259 получили травмы различной степени тяжести», — добавили в МВД.

Однако не только пьяные водители оказываются виноватыми. Так, по вине пешеходов произошло 167 аварий, в которых погибли 31 человек. Почти в половине случаев пешеходы были пьяны.

Всё больше погибает на дорогах детей. С их участием зафиксировано 160 ДТП, в результате десять детей погибли, ещё 177 получили травмы.

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