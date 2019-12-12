Мурманск, , 16:18 — REGNUM Число пострадавших в результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 11 человек. Ещё три человека числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщают местные СМИ.

Напомним, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» находился на ремонте в Мурманске. Корабль стоял без вооружения и боеприпасов.

Площадь пожара достигла 120 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали сотрудники МЧС. Уточняется, что возгорание произошло в первом энергоотсеке крейсера в 10:16 по московскому времени при проведении сварочных работ. Более двух часов понадобилось для локализации пожара.