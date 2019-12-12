Воронеж, , 16:14 — REGNUM В Воронежской области в суд передано дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в краже — задержала его и передала полиции глава сельского поселения, сообщил ИА REGNUM 12 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По версии следствия, в сентябре обвиняемый влез в дом одной из жительниц села Карамышево Данковского сельского поселения Каширского района Воронежской области. При этом его увидели соседи, которые позвонили главе сельского поселения Любови Чернякиной. Она, прибыв на место, вместе с одним из односельчан задержала вора на месте преступления, а затем передала его полиции. Украденное имущество было возвращено владельцу.

Теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже с незаконным проникновением в жилище, ему грозит до шести лет колонии. Также он обвиняется в ранее совершенном преступлении по отношению к своей жене, предусмотренном ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сам он полностью признал свою вину. 12 декабря дело направлено в Каширский районный суд для рассмотрения по существу.