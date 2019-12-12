Мурманск, , 16:08 — REGNUM Пожарным удалось сбить открытое пламя на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который загорелся сегодня, 12 декабря. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано, пожар удалось локализовать.

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения», — рассказал Рахманов.

Также он заверил, что температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы.

На данный момент известно, что в результате пожара пострадали 10 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.