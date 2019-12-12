Самара, , 16:17 — REGNUM Большое количество поддельных денежных купюр номиналом от 1000 до 5000 рублей находится в обороте на территории Самарской области. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, вышеуказанные фальшивые банкноты выполнены в хорошем качестве на двухслойной бумаге, которую можно сравнить по жесткости с бумагой подлинных банкнот. Кроме этого, фальшивки также хрустят, если их перегнуть. На фальшивых банкнотах имеются водяные знаки, защитные волокна и рельефность отдельных фрагментов лицевой стороны. Кроме этого, они светятся в ультрафиолетовых лучах.

Отмечается, что на каждой купюре есть серийный номер, который состоит из двух букв и семи цифр.

По словам правоохранителей, зачастую на фальшивках изменяются только последние две цифры номера купюры. Серия же и пять первых цифр номера остаются без изменений.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что все денежные купюры, которые вызывают сомнения в их подлинности необходимо сдавать в банк, где их направят на экспертизу либо в полицию.