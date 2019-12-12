Мурманск, , 16:03 — REGNUM В Мурманской области локализовали пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», открытого горения нет. Об этом 12 декабря заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет», — сказал он.

По его словам, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативных службах Мурманска сообщили, что число пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» достигло десяти человек.

Поиски одного из офицеров, руководивших ремонтными работами на крейсере, до сих пор не завершены. Пожару на крейсере был присвоен второй, повышенный ранг сложности.

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