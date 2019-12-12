Волгоград, , 16:07 — REGNUM Таксиста, обвиняемого в изнасиловании женщины в октябре 2016 года, задержали в Волгограде, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Во время задержания мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, пытаясь скрыться от полиции.

39-летний таксист напал на женщину, с которой поддерживал дружеские отношения. Он избил её и надругался. Личность преступника была установлена сразу, но задержать его по горячим следам оперативникам не удалось, он был объявлен в розыск. Три года полиция продолжала поиски злоумышленника. При отработке круга его общения выяснилось, что один из приятелей обвиняемого заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. По указанному адресу и был обнаружен злоумышленник, который пытался сбежать, выпрыгнув из окна.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Он уже помещён в СИЗО.