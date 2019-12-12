Ульяновск, , 15:55 — REGNUM В Ульяновске выясняют обстоятельства аварии с участием легковушки и троллейбуса. В результате происшествия травмы получили четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Ульяновской области.

ДТП произошло сегодня, 12 декабря, на Ульяновском проспекте в Заволжском районе города. Здесь столкнулись ВАЗ — 2112 и троллейбус. В аварии ранения получили четыре человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария с участием пассажирского транспорта произошла 27 ноября на Димитровградском шоссе в Заволжском районе Ульяновска. По предварительным данным полиции, водитель иномарки при повороте на зелёный свет допустил столкновение с автобусом, который завершал проезд перекрестка. Маршрутка после столкновения наехала на дерево, а иномарка столкнулась с грузовым фургоном. В результате один человек погиб, ранения получили восемь человек.

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