Иерусалим, , 15:50 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля задержали несколько высокопоставленных членов партии ХАМАС во время рейдов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 12 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, рейды прошли в городе Хеврон на юге Западного берега. Среди задержанных были член палестинского парламента Мохаммад ан-Натшех и бывший член правительства Исса аль-Джабари.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся порядка 5 тыс. палестинцев, среди них женщины и законодатели.

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