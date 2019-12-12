Мурманск, 12 декабря 2019, 15:34 — REGNUM Список пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» опубликовал телеканал РЕН:
В списке значатся десять человек:
1. Сергей Боровков, 1985 г. р.
2. Илья Чанаев, 1988 г. р.
3. Иван Беляев, 1988 г. р.
4. Никита Меженцев, 1999 г. р.
5. Владимир Заварзин, 1989 г. р.
6. Максим Брюшинин, 1992 г. р.
7. Дмитрий Барковский, 1990 г. р.
8. Руслан Афанасьев, 1984 г. р.
9. Роман Толмачев, 1992 г. р.
10. Павел Марянин, 1984 г. р.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поиски одного из офицеров, руководивших ремонтными работами на крейсере, до сих пор не завершены.