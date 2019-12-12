Ульяновск, , 15:33 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 12 декабря, произошло возгорание в многоквартирном доме. На момент пожара там находились восемь человек, в числе один ребёнок, сообщает администрация областного центра.

Информация о происшествии поступила около трёх часов ночи в единую дежурную диспетчерскую службу. Горел четырёхквартирный дома на улице Льва Толстого, где находилось восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всех удалось спасти, пострадавших нет.

Огонь успел сильно повредить одну из квартир и кровлю над ней. Временно в доме были отключены вода, электроэнергия и газ — подача ресурсов в течение дня была возобновлена.

Причина происшествия устанавливается.

Всего за сутки, 11 декабря, в Ульяновской области произошло пять пожаров, пострадавших нет. Спасатели отмечают, что в городе продолжаются профилактические рейды и подворовые обходы граждан: с ними ведут противопожарные беседы, инструктажи, раздают агитационные материалы с алгоритмом действий в случае пожара и телефонами служб экстренного реагирования.