Анкара, , 15:33 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали порядка 72 человек, подозреваемых в контрабанде алкоголя. Об этом 12 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в ходе спецоперации было изъято свыше 200 тонн контрафактного алкоголя. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск еще 35 человек, подозреваемых в совершении указанного преступления.

Сотрудники турецких силовых ведомств активизировали свою борьбу с распространением контрафактного алкоголя в канун приближающихся праздников, так как в Новый год растет число пострадавших от некачественной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородец приготовил на продажу 250 ящиков «левого» алкоголя