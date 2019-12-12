Мурманск, , 15:26 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному минздраву взять на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает B-port.

Глава региона сегодня посетил судоремонтный завод, где находится крейсер, ознакомился с ситуацией и вернулся в правительство для проведения личного приема граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара на «Адмирале Кузнецове» в реанимацию попали 10 человек. Поиски руководителя ремонтной группы до сих пор не завершены.