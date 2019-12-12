Сиронко, , 15:29 — REGNUM Пострадавшие в результате схода оползней в районе Сиронко страдают от отсутствия еды и предметов первой необходимости. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, вынужденные покинуть свои дома выжившие в результате трагедии, которых, по данным районных властей, около 260, в настоящее время живут во временных лагерях в начальной школе Бугимагу.

Напомним, что на прошлой неделе оползни сошли в округах Зезуи и Масаба, в результате чего погибли несколько человек, а сотни других были перемещены. С тех пор в районе были обнаружены четыре тела. Оползни были вызваны проливным дождем, который обрушился на субрегион Бугису и другие части страны.

Патрик Кахендже, один из оставшихся в живых, сообщил, что правительство не оказало им никакой помощи с момента катастрофы.

«Правительство и районные чиновники не приезжали сюда с момента трагедии», — сказал он.

Председатель прихода Симума Роберт Мабуси заявил, что правительство игнорирует перемещенных лиц.

«Правительство должно прийти и спасти наших людей, которые голодают, им совершенно нечего есть», — сказал он.

Член парламента округа Сиронко Флоренс Намбозо Майога, которая посетила жертв оползней 8 декабря, пообещала, что она напишет об этом правительству.

«Мы передали бюджетные средства на случай стихийных бедствий, и мне интересно, почему Канцелярия премьер-министра не доставляла предметы первой помощи моему народу. Я намереваюсь проследить за этим», — сказала она.

Намбозо, которая доставила пострадавшим около 600 кг кукурузной муки и 200 кг риса, была потрясена, узнав, что даже представители районного комитета по чрезвычайным ситуациям не явились на место происшествия, чтобы оценить ущерб и помочь людям. Однако она подчеркнула, что людям, живущим в районах повышенного риска, жизненно необходимо переезжать в более безопасные районы, несмотря на потенциальные трудности.