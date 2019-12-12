Уфа, , 15:24 — REGNUM Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту отравления 11-летнего школьника предположительно бестабачной никотиновой смесью. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11-летний учащийся школы № 2 города Стерлитамака перед уроками употребил предположительно бестабачную никотиновую смесь. После этого, ребенку стало плохо и его госпитализировали с признаками отравления в медицинское учреждение города.

Сообщается, что в настоящее время прокуратура Башкирии готовит законопроект, согласно которому на территории республики будет запрещена продажа несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей.