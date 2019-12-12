Мурманск, , 15:20 — REGNUM Десять человек попали в реанимацию после пожара на «Адмирале Кузнецове». У шестерых — отравление угарным газом, остальные — с травмами и ожогами, сообщает Mash.

«Сейчас пострадавших доставили к врачам: один — в областной больнице, другие девять — в клиническом центре. Когда в первом энергоотсеке начался пожар, там находились два человека. Они начали бороться с огнём, осознали сложность пожара и запросили помощи у коллег», — сообщает Telegram-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на крейсере удалось локализовать. Поиски одного офицера продолжаются до сих пр.