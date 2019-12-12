Мурманск, , 15:16 — REGNUM Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Сообщается, что пожарные смогли локализовать очаг задымления, но при этом двое военнослужащих, которые помогали тушить пожар, получили ожоги дыхательных путей. Им была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром на крейсере произошло возгорание, с борта были спасены семь человек. Поиски одного офицера продолжаются до сих пор.