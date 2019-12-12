Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Двое мужчин 28 и 52 лет были ранены 11 декабря в центре Тбилиси на глазах у прохожих. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, ранения пострадавшим были нанесены огнестрельным оружием. Выстрелы производились в области ног. Оба были госпитализированы.

Сообщается, что подозреваемый в данном преступлении задержан. Им оказался 38-летний мужчина, который уже признал свою вину. О его мотивах не сообщается.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам» и «противоправное хранение огнестрельного оружия». По данным пресс-службы МВД, задержанному грозит до 13 лет лишения свободы.