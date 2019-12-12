Амстердам, , 15:12 — REGNUM 8 декабря в амстердамском аэропорту Схипхол задержан 30-летний выходец из Албании, который подозревается в отмывании денег. Подозреваемый имел при себе большое количество денег, происхождения которых он не смог объяснить.

Албанец прибыл в Схипхол из Испании. При обработке багаже на лётном поле его чемодан раскрылся и из него посыпались деньги. Сотрудники аэропорта обратились в полицию, сотрудники которой обнаружили в чемодане ещё деньги. Предположительно речь идёт о 50 тыс. евро. Владелец чемодана не смог объяснить происхождение денег и был задержан по подозрению в отмывании.

11 декабря подозреваемый предстал перед следственным судьёй, который принял решение о продлении предварительного заключения.