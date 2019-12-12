Сургут, Югра, , 15:09 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства 41-летнего осужденного сургутском лечебном исправительном учреждении № 17. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Его тело с ножевыми ранениями было найдено 10 декабря 2019 года в одном из помещений ЛИУ-17 УФСИН России по ХМАО.

В настоящее время допрашиваются сотрудники исправительного учреждения и лица отбывающие наказание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за контроль над заключёнными и за обеспечение их безопасности.