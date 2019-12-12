Лондон, , 15:20 — REGNUM В результате прорыва водопровода в столице Великобритании, городе Лондон, был ограничен доступ к одному из избирательных участков, об этом 12 декабря сообщает News.sky.com.

Инцидент произошел на юго-востоке британской столице, в районе Бермондси. Часть дороги, прилегающей к избирательному участку, была затоплена.

«Даже в резиновых сапогах было невозможно пересечь дорогу», — отметила на своей странице в Twitter избиратель Ханна Туки.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящее время в Великобритании проходят парламентские выборы. По данным опросов общественного мнения, победу на них должна одержать Консервативная партия.

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