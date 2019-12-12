Мурманск, , 14:51 — REGNUM На борту «Адмирала Кузнецова» нет боеприпасов и вооружения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном флоте ВМФ России.

«12 декабря 2019 г. на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в Объединённую судостроительную корпорацию, при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков», — говорится в заявлении Северного флота.

В настоящее время в мурманском доке продолжают ликвидировать пожар на авианесущем крейсере. Как сообщало ИА REGNUM, спасатели не могут найти одного офицера, остальные сотрудники ремонтной группы были спасены.