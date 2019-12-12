Самара, , 14:52 — REGNUM В Самаре прекращена деятельность четырех городских кладбищ. Соответствующее постановление городской администрации 12 декабря опубликовано на сайте мэрии Самары.

Согласно документу с 12 декабря прекращена деятельность четырех городских кладбищ: «Яблонька», «Кряжское», «Безымянское», «Зубчаниновское».

Ответственным за выполнение данного постановления назначен первый заместитель главы Самара Максим Харитонов.

По сообщению некоторых СМИ, кладбища закрыли из-за отсутствия на них свободных мест.

Таким образом, на территории Самары осталось 16 действующих погостов.