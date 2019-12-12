Мурманск, , 14:51 — REGNUM Количество пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске возросло до десяти человек. Об этом 12 декабря сообщил источник в экстренных службах.

«Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения», — приводит ТАСС слова источника.

Также сообщается, что шесть человек из этого числа находятся в реанимации и только у одного человека состояние оценивается как легкая степень тяжести.

Кроме этого, известно, что причиной пожара на крейсере могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очаг возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован военными и пожарными.