Красноярск, , 14:44 — REGNUM Красноярские Госавтоинспекторы привлекли к ответственности местную жительницу, перевозившую ребёнка в машине на коленях. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в краевом ГУ МВД.

11 декабря в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как водитель иномарки, двигаясь по ул. Кутузова, перевозит ребёнка, сидящего на коленях. Нарушительницей оказалась 35-летняя женщина. Она объяснила свой поступок тем, что её годовалому сыну стало жарко в салоне автомобиля, и мальчик начал плакать.

Автоледи достала его из детского автокресла и посадила к себе на колени, продолжив движение.

За нарушение требований к перевозке детей женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей. Также с ней провели профилактическую беседу. Инспекторы напомнили, что ребёнок должен находиться в машине исключительно в детском удерживающем устройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре в массовом ДТП с участием трёх грузовиков пострадал ребёнок.