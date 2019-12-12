Краснодар, 12 декабря 2019, 14:41 — REGNUM В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора.
«Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу», — отметил Кондратьев.
Глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших, а также всему вертолетному полку.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 декабря в районе аэродрома Кореновска разбился ударный вертолёт Ми-28. В результате происшествия оба пилота погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Одной из возможных причин крушения могли стать сложные метеоусловия.
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