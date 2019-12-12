Красноярск, , 14:32 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края вынесен приговор 23-летнему бывшему полицейскому из Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, он признан виновным в покушении на убийство и разбое.

Установлено, что летом 2018 года к жителю Новосибирской области обратился 51-летний красноярец. Он попросил помощи в снятии запретов на регистрационные действия в отношении автомобиля «Тойота Корона Премио», приобретённого по доверенности. Владельцем автомобиля по документам на тот момент являлся действующий полицейский отдела по охране объектов ОВО Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Полицейский, понимая, что по документам владельцем является он, решил убить красноярца, чтобы завладеть иномаркой.

Приехав в Красноярск, злоумышленник купил нож-складник и договорился о встрече с потерпевшим, на которую пришел в полицейской форме. Он попросил красноярца довезти его до аэропорта. По пути полицейский притворился, что ему стало плохо, и попросил остановить автомобиль. Затем он напал на водителя и ранил его ножом.

Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал из автомобиля, но смог пробежать лишь несколько десятков метров, так как злоумышленник его догнал. В это время к ним подъехал мужчина и поинтересовался происходящим. В ответ полицейский заявил, что задержал преступника. Водитель стал отъезжать, но в зеркале заднего вида заметил кровь на одежде потерпевшего. Он опять остановился и вышел из автомобиля. Тогда полицейский скрылся на автомобиле. Позже его задержали сотрудники ДПС на территории Боготольского района.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовский полицейский помог преступнику сбежать из-под стражи.