Тюмень, , 14:30 — REGNUM В Тюмени неизвестные люди требуют от семьи умершего мужчины 1,2 млн рублей. Утром 12 декабря семья нашла в дверях письмо с угрозами «сломаем вам ноги» и перечислением прочих бед, которые с ними произойдут, если они не вернут долг, который якобы взял усопший отец семейства, сообщает 72.ru.

Как поясняет дочь недавно умершего мужчины, у него есть кредит, который он брал на строительство дома в банке. Там в курсе, что семья продолжит выплачивать долги. Но пока родные даже не вступили в наследство.

Причём на счета отца такой огромной суммы не поступало, сообщает изданию дочь умершего. Обратной связи с требующими 1,2 млн рублей тоже нет. Они оставляют лишь записки с угрозами и требованием перевода денег после поступления смс-сообщения.

Как поясняют в УФССП по Тюменской области, на работу коллекторов такое явное вымогательство не похоже. Законом установлено предельное количество взаимодействий коллекторских агентств с должником: телефонные переговоры не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, встреча — один раз в неделю.

«Также законом запрещено угрожать должникам, вводить их в заблуждение и применять физическое или психологическое воздействие», — поясняют в УФССП.

В УМВД России по Тюменской области, посмотрев на записки вымогателей, предложили родственникам умершего мужчины написать заявление в полицию.