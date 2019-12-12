Москва, , 14:27 — REGNUM Депутаты Госдумы продолжают принимать инициативы, которые помогут решить проблему обманутых дольщиков в РФ и уравняют всех дольщиков в правах. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Госдумой во втором чтении были приняты поправки Налогового кодекса, которые отменяют налогообложение компенсаций для всех обманутых дольщиков — в частности и для членов жилищно-строительных кооперативов.

«Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», — напомнил Володин.

По его словам, эти поправки входят в комплекс мер, которые позволят решить проблемы участников долевого строительства и предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Ранее Госдума уже приняла ряд необходимых законов — например, о создании Фонда защиты прав дольщиков, переход на эскроу-счета, расширение полномочий Фонда защиты дольщиков, а также введение компенсации дольщикам-членам ЖСК.

«Также сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предусматривается повышение прозрачности деятельности застройщиков, устанавливается право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд, и создаются дополнительные механизмы защиты членов ЖСК», — заявил Володин.

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